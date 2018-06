Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a pregatit o lege care permite primariilor a caror Planuri Urbanistice Generale expira anul acesta, adica aproape jumatate din total, sa le mai prelungeasca termenul de valabilitate pana in 2023. Primarul General al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat in repetate randuri ca va actualiza…

- Soprana Angela Gheorghiu a postat pe Facebook un text exploziv prin care ii raspunde primarului Bucurestiului, dupa ce a fost acuzata de Gabriela Firea ca ar fi cerut sa intervina pentru stergerea unor datorii pe care artista le avea la Directia Fiscala.Citeste si: VIDEO Florin Iordache arunca…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri ca a incheiat un protocol cu Primaria Capitalei, care vizeaza obiectivele de dezvoltare ale Bucurestiului.Protocolul a fost semnat de directorul general al CNAIR, Stefan Ionita, si de Primarul General al…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit luni, la sediul Municipalitatii, cu fostul mare international Ionut Lupescu, cu care a discutat despre o serie de proiecte de dezvoltare a infrastructurii sportive din Capitala. Primarul General, Gabriela Firea: "Forurile sportive din Romania au nevoie…

- Primarul General al Bucurestiului, Gabriela Firea s-a intalnit marti cu vicepremierul Republicii Moldova, Iurie Leanca, cu care a discutat despre proiectele pe care cele doua capitale le vor dezvolta, in comun, in perioada urmatoare.