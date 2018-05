Guvernul a aprobat OUG privind modificările la Legea salarizării convenite cu sindicatele Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind modificarile la Legea salarizarii convenite cu sindicatele de care vor beneficia angajati din Sanatate si Educatie, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.



"Astazi, in sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede anumite modificari si completari ale Legii cadru 153/2017, cunoscuta drept Legea salarizarii unitare. Este vorba despre acele modificari agreate cu reprezentantii sindicatelor si managerii de spitale, aceste modificari au fost agreate in urma discutiilor pe care premierul si ministrii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta prin care se vor putea acorda banii necesari pentru mentinerea personalului specializat din industria de aparare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o ordonanta…

- Guvernul va adopta miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, modificarile la Legea salarizarii convenite cu reprezentantii sindicatelor, de care vor beneficia angajatii din domeniul Sanatatii si Educatiei, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom adopta, printr-o ordonanta de urgenta,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, in sedinta de miercuri, Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru a rezolva problemele aparute in salarizarea angajatilor din sanatate, dar si a celor din educatie. De asemenea, premierul a anuntat alocarea a 10 milioane lei pentru inceperea lucrarilor…

- Guvernul ar urma sa adopte, astazi, o Ordonanța de Urgența privind salarizarea din sistemul de sanatate, care sa creeze ” cadrul legal necesar pentru ca niciun angajat din sistemul sanitar sa nu obtina venituri sub nivelul celor aferente lunii februarie 2018″, dupa cum a declarat ministrul Sanatații,…

- Guvernul a aprobat joi, regulamentul cadru al sporurilor acordate angajatilor din sistemul sanitar, care stabileste procente diferentiate in functie de conditiile fiecarui loc de munca, in conditiile in care Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar si de asistenta…

- Guvernul a simplificat procedura de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu, prin eliminarea obligatiei de a atasa, la cerere, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, masura regasindu-se intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta adoptat in sedinta de Guvern de joi, in…

- Dupa ce le-a saracit bugetele prin scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, Guvernul le permite primariilor sa imprumute bani de la stat ca sa aiba cu ce sa isi finanteze investitiile, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptata de Cabinetul Dancila in sedinta de joi. Ordonanta de Urgenta…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…