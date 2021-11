Stiri pe aceeasi tema

- Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț, din 21 octombrie, a fost suplimentata cu doua proiecte care se refera la construirea a doua creșe. Pentru realizarea celor doua investiții, de catre Compania Naționala de Investiții (CNI), terenurile pe care vor…

- 12 total views …iar in ședința ordinara de astazi, 30 septembrie, se va aproba sau nu achiziționarea prin cumparare a unui imobil teren in suprafața de 464 mp, situat in Ramnicu Valcea, pe str. Morilor, proprietatea familiei Draghici Ion și Corina, cu destinația de teren pentru construire creșa, la…

- Fonduri, in valoare totala de 2,39 miliarde de lei, pentru investitii locale si de interes national, locuinte sociale si sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii, au fost aprobate, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in sedinta de astazi a Guvernului. Executivul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), un proiect de act normativ care ofera o solutie la problema cresterii preturilor materialelor de constructii si vine in sprijinul proiectelor realizate cu finantare din bani…

- Ieri, 27 august 2021, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a anunțat aprobarea listei cu primele creșe noi, care vor fi construite in cadrul „Programului național de construcții de interes public sau social”. Municipiul Blaj a fost inclus pe lista primelor 47 de creșe cu documentație…

- Guvernul a aprobat, joi, o alocare de aproape 150 de milioane de lei pentru construirea unui campus al Universitații de Medicina și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, o cladire cu cu amfiteatre, muzeu antropologic și centru expozițional, precum și un imobil pentru cazare și sala de sport. La…

- Compania Naționala de Investiții, instituție care funcționeaza sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a demarat procedura de reziliere a contractului privind construirea bazinul olimpic de inot din municipiul Braila, in vederea reluarii procedurii de achiziție…

- Compania Naționala de Investiții a demarat procedura de reziliere a contractului incheiat in anul 2011, privind construirea bazinul olimpic de inot din Braila, anunța, luni, ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Compania Naționala de Investiții (CNI), instituție care funcționeaza sub autoritatea…