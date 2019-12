Stiri pe aceeasi tema

- ■ inculpatul aducea din strainatate stupefiante pe care le vindea la festivaluri de muzica electronica din tara ■ el a trimis substantele interzise prin intermediul unei firme de coletarie ■ dupa expedierea drogurilor, drumul spre casa l-a facut cu avionul ■ Un tinar de 35 de ani, din Iasi, a fost prins…

- ■ „s-ar putea traduce prin faptul ca ne vom ocupa mai intii de cetatean si drepturile sale, in aceasta perioada eminamente electorala si apoi de anumite interese politice”, a declarat Daniela Soroceanu Actualul prefect de Neamt, Daniela Soroceanu, a declarat ca in aceasta perioada, electorala si de…

- ■ vestitul lacas monahal va imbraca haine de sarbatoare pe 8 noiembrie, de ziua Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril Numerosi pelerini din toate colturile tarii isi indreapta pasii in aceasta perioada spre Manastirea Agapia, pentru a participa alaturi de comunitatea de calugarite la sarbatorirea hramului…

- ■ pietrenii au invins cu 3-0 pe CSM Bacau, in etapa a X-a a Ligii 3 ■ CSM Ceahlaul ramine pe locul secund, la 6 puncte distanta de liderul Aerostar care are 10 victorii din 10 meciuri ■ FC Ozana a cistigat tot cu 3-0, sub Cetate, in fata vecinilor de la Somuz Falticeni ■ […] Articolul Ceahlaul, la a…

- ■ “exista solutii ca societatea Troleibuzul sa reduca diferenta lunara intre venituri si cheltuieli la jumatate, adica de la 800.000 de lei pe luna la doar 400.000 de lei sau chiar mai putin”, a declarat primarul Dragos Chitic ■ se doreste realizarea unui audit de performanta la Troleibuzul, pentru…

- ■ la ultima extragere a iesit ca fiind cu noroc bonul de 328 lei de pe 6 septembrie ■ cine il are trebuie sa mearga cu el la Fisc in termen de 30 de zile ■ valoarea mica creste sansele de cistig ■ Ultima extregere in cadrul Loteriei bonurilor fiscale, ce a avut loc pe […] Articolul La Loteria bonurilor…

- ■ la intrunirea ordinara au participat 15 din cei 21 consilieri locali ■ pe ordinea de zi au fost inscrise si dezbatute noua proiecte de hotarire care au primit, in unanimitate, votul ■ Miercuri, 16 octombrie, primarul Lucian Micu a convocat o sedinta extraordinara a Consiliului Local, pe ordinea de…

- ■ Futsal Ceahlaul - Sporting Darabani 13-2 (6-1) ■ Vlad Avram a inscris 6 goluri ■ la finele acestei saptamini, pietrenii vor evolua in deplasare la Buzau, cu Fortius ■ Debutul echipei Futsal Ceahlaul in noul sezon a Ligii 2 a fost unul fericit, cu o victorie la scor obtinuta in jocul de simbata, 21…