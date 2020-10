”Enel Finance International NV, compania de finantare inregistrata in Olanda controlata de Enel SpA, a lansat o transa de obligatiuni 'asociate cu obiectivele de sustenabilitate' pentru investitorii institutionali de pe piata lirei sterline in valoare totala de 500 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 550 de milioane de euro. Emisiunea, care este garantata de Enel, a fost supra-subscrisa de aproape sase ori, cu oferte de aproximativ 3 miliarde de lire sterline si participarea semnificativa a investitorilor responsabili social (SRI), permitand Grupului Enel sa-si diversifice in continuare…