Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, in acest weekend, la Chișinau. Evenimentul religios a avut loc alaturi de membrii familiei și prietenii apropiați. Mama artistei a fost cea care a atras atenția la ceremonia religioasa.

- Maria Carneci, in proces la CEDO pentru recuperarea hotelului ce a aparținut soțului sau, trecut in neființa in urma cu doi ani. Remulus Petrescu i-a fost alaturi artistei timp de aproape patru decenii. Economist, fost manager de hotel din perioada comunista, soțul artistei a fost inlaturat de la conducerea…

- Cițu sfideaza controversele din spațiul public legate de zilele petrecute dupa gratii și publica mai multe fotografii din anul 2006, din New York City.Premierul ignora discuțiile despre faptele care s-au intamplat la finalul anului 2000. Florin Cițu se afla la studii atunci in Statele Unite ale Americii…

- Imagini incredibile ne-au sosit din municipiul Sighetu Marmației. Acolo, la doar doi pași de Punctul de Trecere al Frontierei dintre Romania și Ucraina un barbat nu s-a mai putut abține și și-a dat pantaloni jos pentru a-și satisface nevoile. Și nu oricum, ci in vazul tuturor langa poarta unei gospodarii.…

- Mare petrecere seara trecuta pentru Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia. Cei doi și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu, iar dupa a urmat un party pe care de mult l-au așteptat. Toți invitații au incing ringul de dans pe piele artiștilor chemați la eveniment, printre care se numara Theo Rose,…

- Dumnezeu i-a dat de toate. Darurile au fost de nepretuit: talent muzical, voce de mezzosoprana cum putine sunt in lume, frumusete fizica, pasiune pentru arta de a canta, putere si vointa de a munci, seriozitate, rigoare in pregatirea faptului muzical, de la copierea minutioasa a partiturilor cu creionul…

- Astazi Vasile Șeicaru implinește 70 de ani! Cu aceeași imagine inconfundabila, plete și mustacioara, marele artist continua sa creeze noi și noi cantece fiind dedicat genului muzical ce l-a consacrat. Pentru toți cei care se intreaba ce mai face, Vasile Șeicaru a rarit aparițiile tv nedorind sa fie…

- Tensiunile au atins cote maxime, cu doar cateva zile inainte de alegerile parlamentare din 11 iulie. Imagini incredibile cu fostul primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca. Fostul edil al capitalei Republicii Moldova s-a trezit palmuit de i-au sarit ochelarii de pe nas. Incidentul a avut loc miercuri,…