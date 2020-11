Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT și polițiștii au facut miercuri opt percheziții in județul Ilfov și București, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in trafic transfrontalier de droguri de mare risc, spalarea banilor si instigare la omor calificat. In Romania, unul din zece…

- La data de 22.09.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 8 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional…