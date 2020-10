Greta Thunberg: Noua politică agricolă comună “alimentează distrugerea ecologică” "La unsprezece luni dupa ce Parlamentul european a declarat urgenta climatica, acelasi Parlament a votat urmarirea unei politici agricole care - pe scurt - alimenteaza distrugerea ecologica cu aproape 400 de miliarde de euro", a scris ea pe Facebook, intr-un mesaj semnat alaturi de alti patru militanti de mediu. "Asta a fost posibil multumita nenumaratilor lobbisti, dar si editorilor si platformelor media care au esuat in a-si face datoria - sa informeze cetatenii despre evenimentele cruciale care ii privesc", a condamnat tanara. "Suntem dezamagiti? Nu. Pentru ca asta ar insemna ca ne-am astepta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

