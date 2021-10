Green Park Substejeriș pe aproape patru hectare, la Tg. Mureș Municipalitatea a dat astazi startul lucrarilor unui proiect de amploare privind amenajarea unui parc natural in cartierul Tudor din Targu Mureș. Costurile proiectului se ridica la aproape 15 milioane de lei, din care 98% sunt fonduri europene nerambursabile. Terenul parcului se afla cuprins intre Calea Sighișoarei și strazile Apicultorilor și Sarguinței din municipiu. 90% din [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

