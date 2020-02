Grecii, optimisti in fata epidemiei de coronavirus: Nu e o amenintare, ci o oportunitate!

Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat joi ca va reduce la jumatate tarifele suplimentare aplicate anul trecut pentru 1.717 bunuri americane, in urma semnarii primei faze a acordului comercial cu Statele Unite, care a adus un armistitiu in razboiul comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii. In timp…

- Impactul negativ al epidemiei cu noul coronavirus asupra economiei chineze sporeste, in special in domeniul consumului, a atras luni atentia vicepresedintele Comisiei Nationale de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC), Lian Weiliang, transmite Reuters. Impactul epidemiei va fi de scurta durata,…

- Cererea mondiala de aur a scazut cu 1% in 2019 comparativ cu 2018, in conditiile in care achizitiile solide ale investitorilor si bancilor centrale au fost contrabalansate de vanzarile slabe catre consumatorii cu amanuntul care s-au speriat de preturile mari, a anuntat joi Consiliul Mondial al Aurului…

- Grecia a lansat o licitatie pentru obligatiuni pe 15 ani, cea mai lunga perioada pe care Grecia se imprumuta de la debutul crizei financiare din 2010, profitand de ratele scazute ale dobanzilor si de recenta imbunatatire a creditului suveran, transmit AP si Reuters. Autoritatea pentru gestionarea…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale…

- Economia americana ar inregistra un ritm de crestere de aproape 4% daca nu ar fi fost efectul persistent al majorarii dobanzilor de catre Rezerva Federala a SUA (Fed) in 2018, a afirmat miercuri pentru CNBC presedintele Donald Trump, in marja Forumului Economic de la Davos, transmite Reuters.…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat, marti, la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a…

- Turcia spera sa atraga in acest an un numar de aproximativ 58 de milioane de turisti straini si totodata mizeaza pe venituri din turism de peste 40 de miliarde dolari, a declarat luni ministrul turc al Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, transmite Reuters. Oficialul mentionat a precizat ca abia…