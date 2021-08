Un incendiu a distrus marti mai multe case din Varibombi, un cartier de la periferia Atenei, determinand evacuarea locuitorilor si a celor din alta suburbie, in timp ce autoritatile incearca sa controleze flacarile care tin in sah transporturile si furnizarea cu electricitate, in mijlocul celui mai grav val de caldura din ultimele decenii inregistrat in Grecia, relateaza EFE.



Flacarile au mistuit deja mai multe case si o zona de camping si au ajuns in piata centrala din Varibombi, desi deocamdata nu exista informatii privind victime.



Valul de caldura a atins marti cote…