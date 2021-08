Grecia: Căldura şi incendiile, în remisie după cel mai grav val din ultimii 40 de ani In Grecia au cazut joi dimineata precipitatii locale care au oferit un moment de respiro dupa doua saptamani de temperaturi sufocante, care au ajuns pana la 46 de grade, cand tara s-a confruntat cu cel mai grav val de incendii din ultimii 40 de ani, relateaza EFE. Scaderea usoara a temperaturii si ploile, desi au fost de scurta durata, au ajutat mai ales insula Evia, cea mai afectata de incendii si unde situatia s-a ameliorat inca de miercuri. In prezent pompierii se concentreaza pe stingerea unor focare care apar in mai multe puncte din nordul insulei unde au ars 50.000 de hectare intr-o saptamana.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Grecia au cazut joi dimineata precipitatii locale care au oferit un moment de respiro dupa doua saptamini de temperaturi sufocante, care au ajuns pina la 46 de grade, cind tara s-a confruntat cu cel mai grav val de incendii din ultimii 40 de ani, relateaza EFE citata de Agerpres. Scaderea usoara…

- În Grecia au cazut joi dimineata precipitatii locale care au oferit un moment de respiro dupa doua saptamâni de temperaturi sufocante, care au ajuns pâna la 46 de grade, când tara s-a confruntat cu cel mai grav val de incendii din ultimii 40 de ani, relateaza EFE citata de Agerpres.…

- In Grecia au cazut joi dimineata precipitatii locale care au oferit un moment de respiro dupa doua saptamani de temperaturi sufocante, care au ajuns pana la 46 de grade, cand tara s-a confruntat cu cel mai grav val de incendii din ultimii 40 de ani, relateaza EFE. Scaderea usoara a temperaturii…

- Incendiile de vegetatie au reizbucnit cu putere in Grecia si au fortat evacuarea multor locuitori din Peloponez. Olympia, locul unde s-au tinut prima oara Jocurile Olimpice, a scapat de flacari, dar nu si Gortynia unde au fost evacuate 20 de sate.

- Incendiile de vegetație s-au raspandit in mai multe zone ale insulei Evia in ultimele zile. Imaginile postate pe rețelele de socializare sunt dramatice. Locuitorii iși privesc din feribot casele cum ard. In Grecia, temperaturile au atins și 45 de grade, incendiile fiind favorizate și de vantul puternic. …

- Incendiile de vegetatie continua sa devasteze anumite zone din Bulgaria, in contextul unor temperaturi situate in jurul valorii de 40 de grade Celsius si al unei secete prelungite, informeaza DPA. Marti, partea sudica a acestei tari a fost deosebit de afectata, iar autoritatile bulgare au emis o alerta…

- Grecia ramane sub influenta unui val de canicula care va continua toata saptamana, cu valori de temperatura ce vor depasi in timpul zilei 40 de grade Celsius, informeaza marti agentia DPA. Foto: (c) Costas Baltas / REUTERS In unele zone din centrul Greciei si din Peninsula Peloponez va fi chiar mai…

- Valul de caldura care afecteaza Grecia va continua si saptamâna aceasta, fiind asteptate temperaturi de circa 44 grade Celsius începând de luni, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres. Un incendiu izbucnit duminica pe populara insula de vacanta Rhodos a scapat de sub control…