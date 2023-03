Gravidă în travaliu oprită de Poliție în drum spre maternitatea din Zalău Azi-noapte, in municipiul Zalau, la ieșirea din localitatea Hereclean, polițiștii au oprit in trafic un autoturism ce rula cu viteza foarte mare pe un drum național. La apariția oamenilor legii, șoferul era pregatit pentru o amenda usturatoare. Era dispus insa sa plateasca oricat, pentru a-și vedea soția și copilul nenascut inca, in siguranța, la maternitate. Polițiștii, insa, aveau alte ganduri Dialogul purtat intre polițiști și șofer a fost redat pe pagina de socializare a MAI . “- Știu, aveam viteza mare, insa va rog mult sa ma ajutați! Sunt cu soția in mașina, e insarcinata și a intrat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

