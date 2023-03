Stiri pe aceeasi tema

- Un fost gradinar al cunoscutului artist austriac Hermann Nitsch ar fi furat pe neobservate tablouri in valoare totala de 435.000 de euro din casa pictorului. Doua dintre ele au fost licitate la Dorotheum. Hoțul e un roman, scrie cotidianul austriac Der Standard . Investigațiile Oficiului de Stat al…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, afirma, intr-un interviu acordat cotiadianului „Die Presse”, ca diplomația romana depune in prezent eforturi pentru a pune capat blocadei guvernului de la Viena cu privire la aderarea țarii noastre la Schengen, spațiul de libera circulație din Uniunea Europeana,…

- Giulia Pintea este o pictorita de 12 ani, care a devenit deja un fenomen in Occident, dupa ce si-a expus tablourile in Franta, Germania si Marea Britanie. Giulia s-a nascut in Italia, dar traieste in Franta.

- Jurnalistul de investigații Andrei Badin l-a invitat pe Ioan Talpeș sa detalieze un episod despre care a mai relatat, cand a fost chemat la Viena, pentru a i se prezenta niște inregistrari audio și video, cu o serie de oameni din Romania care ar fi negociat sa ia șpaga pentru privatizarea Petrom."Eu…

- Mostenitorii lui Fritz Grunbaum, un celebru actor de cabaret austriac ucis intr-un lagar de exterminare nazist in 1941, au intentat mai multe procese in Statele Unite pentru a cere restituirea a zece tablouri ale pictorului expresionist austriac Egon Schiele despre care cred ca au fost jefuite si…

- Presa austriaca a tinut sa afle care a fost impactul veto-ului austriac impotriva aderarii Romaniei la Schengen. A fost intrebata o categorie de romani extrem de prezenta in Austria: cei care ingrijesc varstnici. Chiar si la o saptamana dupa refuzul Austriei de a accepta aderarea Romaniei la Schengen,…

- De la Bruxelles, unde participa la reuniunea miniștrilor de Interne din UE , oficialul de la Viena a spus totodata ca nu ia in calcul o posibila decuplare a Romaniei de Bulgaria. Gerhard Karner, ministrul de Interne austriac, a reiterat joi, la intrarea in sala unde va avea loc Consiliul JAI, decizia…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, ii indeamna, in mod subtil, pe romani sa nu mai mearga la schi in Austria, drept pedeapsa pentru modul in care Viena blocheaza aderarea Romaniei la Schengen. "Media numarului de turisti romani in Austria este de 370.000. Anul trecut au fost doar 290.000, dar vorbim…