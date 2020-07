Stiri pe aceeasi tema

- REPLICA… Deputatul Daniel Olteanu a lansat prin intermediul unor site-uri, un atac furibund la adresa PNL Barlad si a primarului Dumitru Boros, pe care l-a numit „primarul zero proiecte”. La randul sau, PNL Barlad si primarul atacat, au postat un drept la replica, pentru a elucida misterul in toata…

- Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane au lansat, joi, flori deasupra Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, la implinirea unui secol de existenta a primei unitati de aviatie din regiunea Moldovei. “Centenarul Aviatiunii din Moldova” a fost marcat prin survolarea mai multor localitati din regiunea…

- Igor Dodon impreuna cu Președintele parlamentului, Zinaida Greceanîi, ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Oleg Vasnețov și consilierii prezidențiali, au depus flori la monumentul lui Alexandr Pușkin din parcul central din Chișinău, cu ocazia implinirii a 221 de ani de la nașterea marelui…

- Primarul Cristi Valentin Misaila a solicitat aparatului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Focșani elaborarea unui Proiect de Hotarare de Consiliu Local prin care oficierea casatoriilor sa poata avea loc in chioșcul central din Gradina Publica dar și in alte locații din oraș. „Dorim suplimentarea…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a iesit luni pentru prima oara in public dupa mai bine de doua luni, purtand o masca de protectie, la o scurta ceremonie de depunere a unei jerbe de flori la un monument dedicat fostilor combatanti americani, in apropiere de domiciliul sau, in aceasta zi…

- Astfel, Biserica Sfantul Nicolae Socola-Iași a apelat la o metoda inedita pentru a-și putea ține slujbele afara, dupa cum cer reglementarile. Preoții de aici au desenat cu creta colorata flori in curtea bisericii, fiecare reprezentand locul pe care va sta un credincios, cu respectarea distanței sociale.…

- Saloanele de coafura, florariile si librariile s-au redeschis luni in Grecia in cadrul masurilor de relaxare treptata a restrictiilor de izolare impuse in urma cu sase saptamani de autoritatile locale pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters, citat de Agerpres.