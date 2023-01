Gorj. A căzut de la etajul 1 și a murit. Cum a fost posibil? O tanara de 20 de ani a murit, sambata, dupa ce ar fi cazut de la etajul intai al blocului in care locuia, in municipiul Targu Jiu. Politistii fac verificari in acest caz, pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc incidentul. ”La data de 28 ianuarie a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un barbat din municipiul Targu-Jiu cu privire la faptul ca fiica sa a cazut de la etajul apartamentului unde locuieste. Politistii s-au deplasat la fata locului si au gasit-o pe tanara de 20 de ani in stare de inconstienta”, a anuntat IPJ Gorj. Fata a cazut de la etajul intai, iar echipajul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

