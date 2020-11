Google va cripta comunicările făcute cu Messages Google a anuntat ca a finalizat implementarea la nivel global a suportului RCS (Rich Communication Services), care este acum disponibil in aplicatia Messages de pe toate telefoanele cu Android din intreaga lume. RCS este o tehnologie dezvoltata de Google pentru a inlocui clasicul SMS si a-i aduce functii avansate, similare celor din aplicatiile moderne de chat, de la trimiterea de fisiere multimedia, la afisarea indicatorilor de tastare. Vreme de mai multi ani, Google a asteptat implicarea operatorilor de comunicatii din intreaga lume pentru inlocuirea SMS-ului cu RCS. Cum aceasta implicare a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

