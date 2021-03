Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean din Republica Moldova este cercetat penal de autoritatile romane, dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, a incercat sa intre in Romania cu un permis de conducere fals, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.…

- Politistii de frontiera au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri.In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera bihoreni și aradeni au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri. In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere…

- Incidentul s-a produs marti la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, iar celor doi cetațeni bulgari li s-a interzis accesul in tara și au fost predati politistilor din Bulgaria, relateaza Mediafax.Dupa ce politistii de frontiera romani le-au verificat documentele si au constatat ca sunt falsificate,…

- Mii de pastile contrafacute, despre care exista suspiciunea ca urmau sa fie folosite in tratamentul anti-COVID-19, au fost descoperite in Vama Giurgiu, intr-un camion condus de un cetațean bulgar. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 3.400…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni pe linia migratiei ilegale, au fost depistati douazeci de cetateni din Afganistan, Albania, Siria si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 08.12.2020, in jurul orei 11.30, la…