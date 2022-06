Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (49) Dragul meu, nu știu cum sa te salut asta seara! Nu știu ce ar trebui sa-ți spun astazi, la implinirea celor șase luni de distanța. Deși denota egoism, iți spun ca respir. Pentru mine, ziua de azi a inceput in urma cu trei saptamani. Cu stangul! Dar m-am redresat pe parcurs amintindu-mi indemnul tau de a nu renunța ușor. La primul refuz. La prima opintire. M-am mobilizat greu, dar n-a fost imposibil. Nu datorita mie, ci lor, oamenilor care au zis da, fara rezerve. Am simțit sa ți-i aduc mai aproape pe cei care ți-au fost alaturi in momentele bune, dar și in cele de grea incercare. Și au venit!… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

