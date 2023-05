Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana au aprobat luni trimiterea unei noi misiuni civile in Republica Moldova cu scopul de a intari securitatea acestei țari impotriva amenințarilor hibride, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, informeaza Agerpres.

- Cetatenii Republicii Moldova și ai Republicii Turcia, stabiliți permanent sau provizoriu pe teritoriul celeilalte țari, au dreptul sa-și converteasca permisul de conducere, fiind scutiți de școlarizare, susținerea examenelor teoretice și practice, dar și de cheltuielile aferente acestor procese, informeaza…

- Sase carti de identitate false, care trebuiau sa ajunga in Germania, au fost descoperite de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca, au anuntat, luni, reprezentantii Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestora,…

- Artistul din Republica Moldova, Pasha Parfeni a ajuns in marea finala a concursului Eurovision Song Contest 2023. Melodia ”Soare și Luna” a cucerit inimile telespectatorilor care au urmarit prima semifinala a concursului și au avut dreptul sa voteze. Pasha Parfeni a urcat sub numarul 10 pe scena, numar…

- Jurjak lanseaza noul sau single “Doar in zori”, o piesa care va cuceri cu versurile sale profunde și linia sa hipnotica. Melodia „Doar in zori” te duce intr-o calatorie prin gandurile și emoțiile artistului, prin vocea puternica și expresiva a lui Jurjak, ce se imbina perfect cu sunetele de chitara…

- Zaydro lanseaza producția EDM care te va ridica in picioare și te va face sa dansezi vara aceasta. Beat-urile vibrante și ritmul fresh te vor face sa simți adrenalina și te vor purta intr-un univers al muzicii electronice. Inspirat de cele mai noi tendințe in materie de EDM, Zaydro a creat un hit ce…

- Trupele Cuibul & Zdob si Zdub lanseaza, sambata, noua varianta a melodiei "Doina Rock'N'Roll", imnul anilor ‘90, care a influentat o intreaga generatie de muzicieni din Republica Moldova.Melodia a marcat creatia multor trupe, inclusiv pe cea a Zdob si Zdub, iar acum, dupa 30 de ani, cele doua…

- Pasha Parfeni a primit cele mai multe voturi atat din partea publicului, cat și de la juriu, devenind astfel reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2023. Cantarețul a invins cu melodia „Soarele și Luna”.