Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de referința pentru RCA au crescut, conform raportului din februarie, cu o medie de circa 14% fața de precedenta serie de calcul, din luna august 2022. In cazul șoferilor care conduc automobile inregistrate pe persoana fizica majorarea a fost spre 18%. Studii Financiare va arata, insa, care…

- Femeilor le este mai greu decat se credea sa aiba acces la un loc de munca, iar decalajul salarial dintre femei si barbati s-a redus foarte putin in ultimii 20 de ani, a avertizat ONU, inaintea marcarii astazi, pe 8 Martie, a Zilei Internationale a Femeii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Organizatia…

- Mostenirea pandemiei da peste cap cea mai mare economie din lume. In timp unii dintre cei mai mari angajatori americani dau afara sute de mii de oameni, altii nu mai stiu ce sa faca ca sa atraga forta de munca. Disponibilizarile continua sa curga la unele dintre cele mai mari companii americane din…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania la aproape un an de la inceputul invaziei ruse, inclusv in cele doua saptamani preconflict, a trecut de 3,6 milioane, releva datele transmise joi, 23 februarie, de Politia de Frontiera.In data de 22.02.2023, prin punctele de fro­ntiera de la nivelul…

- 60% dintre tineri au nevoie de competențe noi pentru a se angaja. Studenții și profesorii universitari iși dezvolta competențele in programul gratuit FUTURE Peste 73 milioane de tineri cu varste cuprinse intre 15 – 24 de ani sunt șomeri, potrivit World Economic Forum , iar 60% dintre acestea nu vor…

- Sase din zece tineri cu varste intre 15 si 24 de ani (830 de milioane de persoane), la nivel global, nu vor avea competentele necesare pentru piata muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranzitia la economia verde, arata datele unui raport realizat de PwC, Unicef si Generation Unlimited.

- Petre Daea a fost intrebat, joi, la Prima News, daca ne asteptam ca in perioada urmatoare sa scada preturile la alimente. “Ne asteptam la o stagnare si o scadere a preturilor, nu esentiala, dar incet, incet, ati vazut si dumneavoastra piata s-a linistit datorita celor doua aspecte obiective ale pietei.…

- Piața muncii este intr-o continua efervescența, iar angajatorii trebuie sa le ofere angajaților și alte beneficii, pe langa salarii, pentru a-i fideliza.Și anul 2023 se anunța dinamic pentru piața muncii. Sorina Faier, specialist in resurse umane, a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com…