Gheorghiță: Persoanele vaccinate respectă și celelalte măsuri de protecție, cele nevaccinate au un comportament la risc Șeful Comitetului de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca teza potrivit careia persoanele vaccinate le imbolnavesc pe cele nevaccinate este inexacta incorecta, un argument fiind ca cei care se vaccineaza respecta și celelalte reguli de protecție pe cand cei nevaccinați nu o fac. „Se transmit mesaje incorecte și inexacte ca persoanele vaccinate imbolnavesc persoane nevaccinate. Eu pot sa va spun ca din punct de vedere comportamental, persoanele vaccinate sunt persoane care respecta și celelalte masuri de prevenție, sunt persoane extrem de atente la riscul de infecție și, in principiu, se coreleaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

