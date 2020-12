Stiri pe aceeasi tema

- Prima persoana vaccinata la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” este Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2, informeaza Mediafax.…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat ca vaccinarea in masa va incepe anul viitor, secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a explicat mai in detaliu campania de anul viitor. Horatiu Moldovan a declarat ca vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, internat cu coronavirus la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” (INBIMB), s-a aruncat pe fereastra dintr-un salon aflat la etajul al Institutului.

- In contextul pandemiei, toți specialiștii recomanda vaccinarea antigripala pentru a evita suprapunerea celor doua infecții. Ce se intampla insa in cazul persoanelor care au facut deja boala cauzata de noul coronavirus?!Campania de vaccinare antigripala pentru sezonul 2020-2021 a inceput și in Romania.…