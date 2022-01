Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, salariul minim al Germaniei este de 9,82 euro pe ora. Acesta va crește la 10,45 euro pe ora din iulie.Ministrul social-democrat al Muncii, Hubertus Heil, estimeaza ca 6,2 milioane de muncitori vor beneficia de majorarea salariala, iar creșterea ii va costa pe angajatori 1,63 miliarde de…

- Noul guvern de coaliție al Germaniei dorește sa atraga 400.000 de lucratori calificați din strainatate in fiecare an pentru a aborda atat dezechilibrul demografic, cat și deficitul de forța de munca in sectoare cheie care risca sa submineze redresarea dupa pandemie, scrie Reuters. "Deficitul…

- Noul guvern de coaliție al Germaniei dorește sa atraga 400.000 de lucratori calificați din strainatate in fiecare an pentru a aborda atat dezechilibrul demografic, cat și deficitul de forța de munca in sectoare cheie care risca sa submineze redresarea dupa pandemie, scrie Reuters. „Deficitul de lucratori…

- Restrictiile impuse pana acum in Germania pentru a combate contaminarile cu noul tip de coronavirus "nu vor fi suficiente" in fata variantei Omicron, care va genera "o crestere accentuata" a numarului de cazuri in urmatoarele saptamani, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Karl Lauterbach, informeaza…

- Ministrul german al sanatatii, Karl Lauterbach, a declarat miercuri ca o a patra doza de vaccin va fi necesara pentru combatarea pandemiei de COVID-19 din cauza variantei Omicron mai contagioase a SARS-CoV-2, informeaza Reuters. Ministrul a anuntat ca Germania a comandat 80 milioane de doze de vaccin…

- Contractele de referinta pentru carbon din Europa au atins un nou record de 73,18 euro pe tona, dupa ce viitorul guvern de coalitie al Germaniei a declarat ca va împiedica ca preturile carbonului din tara sa scada sub 60 de euro/tona, transmite Reuters cu referire la green-report.ro. …

- Un studiu publicat marti de Institutul pentru Economia Concurentei (DICE) si Universitatea Heinrich Heine din Dusseldorf arata ca legalizarea canabisului ar putea aduce Germaniei venituri suplimentare de circa 4,7 miliarde de euro anual si ar putea crea 27.000 de locuri de munca, transmite Reuters,…

- Social-democratii germani (SPD) condusi de Olaf Scholz, probabil viitorul cancelar, negociaza cu Verzii si cu Democratii Liberi (FDP) formarea unei coalitii guvernamentale tripartite. Detaliile sunt inca in lucru, inclusiv reglementarea comercializarii si utilizarii canabisului in scop recreativ.Pe…