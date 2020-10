George Burcea (32 de ani) a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Fostul soț al Andreei Balan este asimptomatic, se simte bine și se afla acum izolat la domiciliu pentru doua saptamani. Actorul spune ca a anunțat ca s-a infectat toate persoanele cu care ar fi intrat in contact in ultima perioada. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau sa va asigur ca ma simt bine, nu am niciun fel de simptom in acest moment și m-am izolat imediat, in casa. Totodata, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat in contact și…