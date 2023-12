Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana , considera ca este momentul ca educatia in Romania sa inceapa de la varsta de doi ani a copilului. ”Eu, cand vad rezultatele clasamentelor de educatie din Europa si PISA pentru copiii tarii mele – nu pot sa vorbesc mai mult pentru ca am un job oficial – dar este absolut revoltator sa te complaci in situatia in care mai mult de jumatate din copiii tai, trecuti printr-un sistem de educatie, sunt analfabeti functional. Am jumatate dintre copiii Romaniei care se nasc la tara, jumatate se nasc in Diaspora si eu in continuare ma prefac ca nu vad ca…