Găzarii au împărţit invitaţii la Şcoala Pleaşa In drum spre antrenamentele obișnuite ale saptamanii, petroliștii s-au oprit in mijlocul elevilor de la Școala Gimnaziala „Mihai Voda” din Pleașa. Aceștia s-au bucurat, din nou, de dragostea cu care au fost incurajați de catre cei mai mici suporteri ai echipei și s-au incarcat, astfel, cu cele mai optimiste ganduri inaintea meciurilor cu Craiova și Mioveni, la viitorul joc de pe teren propriu mulți dintre elevii școlii din Pleașa urmand sa fie și fanii echipei, la propriu, clubul oferindu-le bilete la jocul din runda a treia a play-out-ului! Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC U Craiova 1948 a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa CS Mioveni, in prima etapa din play-out-ul Superligii. Golurile au fost marcate de Dragos Albu, in minutele 53 si 66, ultimul din penalti, si Bauza (90+5). U Craiova 1948: Gurau- Paramatti, Duarte, Henriques, Huyghebaert-…

- FCU Craiova si CS Mioveni se intalnesc vineri, de la ora 18.00, in Banie, in partida care deschide etapa 27 din Superliga. Disputa va fi arbitrata de Iulian Dima (Bucuresti), ajutat la cele doua linii de asistentii Radu Adrian Ghinguleac (Bucuresti) si Imre-Laszlo Bucsi (Sfantu Gheorghe). Al patrulea…

- Ionut Gurau, portarul formatiei FCU Craiova, se bucura din plin de laudele pe care le primeste dupa fiecare meci. Aportul sau a fost consistent la ultimele rezultate inregistrate de echipa antrenata de Nicolo Napoli si nu putini sunt cei care-l considera talismanul lui FCU. „Daca sunt talismanul echipei?…

- In urma simularii examenelor naționale cu subiecte județene, 59,61% dintre elevii de clasa a VIII-a au demonstrat ca pot promova Evaluarea Naționala, iar la liceu procentul de promovare a examenului de Bacalaureat a fost de 35,91%. Nu au fost medii de 10. Cea mai mare medie la simularea Evaluarii Naționale…

- Scandalul de la FCU Craiova 1948 capata noi dimensiuni. Dupa ce ”ultrașii” au reușit sa opreasca meciul cu Sepsi, acum s-a intrat in faza razboiului total cu patronul echipei, Adrian Mititelu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Decizia conducerii clubului oltean vine in urma suspendarii definitive a partidei cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, de duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe.Totodata, FC U Craiova precizeaza ca va solicita FRF si autoritatilor statului adoptarea unei…

- FCU Craiova a remizat cu UTA Arad in Banie, 1-1, la capatul unui meci modest. La finalul intalnirii, antrenorul echipei oltene, Nicolo Napoli, a afirmat ca scorul de pe tabela este just. „Am facut o prima repriza foarte buna. Am avut avantaj. Am avut și ocazia sa facem 2-0. Repriza a doua nu a fost…

- FCU Craiova, locul 10 in Liga 1, se reunește miercuri, 4 ianuarie, in vederea reluarii pregatirilor pentru partea a doua sezonului. Echipa lui Adrian Mititelu va face antrenamente doar in țara. Pana la primul meci oficial din 2023, cu UTA, acasa, duminica, 22 ianuarie, in etapa a 22-a din campionat,…