Gata: USR și PLUS fuzionează. Ce va fi Barna, ce funcție va avea Cioloș? Birourile Naționale ale USR PLUS au decis azi, intr-o ședința comuna, sa solicite organizațiilor locale un mandat pentru organizarea congresului de fuziune. Decizia este ferma, cei doi lideri au batut palma, iar congresul va fi convocat in luna iulie. „Decizia va fi luata in Comitetul politic al USR și in Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in București”, se arata intr-un comunicat de presa al Alianței USR PLUS. In cursul lunii februarie, filialele celor doua formațiuni politice iși vor desemna, de comun acord, candidații comuni ai Alianței USR PLUS, la alegerile locale… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

