Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrita continua si anul acesta sa aloce bani pentru activitati si evenimente „fantoma” de care nu a auzit nimeni. Campioana la acest capitol pare sa fie Directia Educatie si Turism. Culmea este faptul ca toate aceste investitii sunt facute prin achizitie directa, iar sumele alocate raman…un…

- Cand ceva nu-ti convine si esti primar si mai ai si majoritate in Consiliul Local, poti sa modifici ce te taie capul doar cu o ridicare de maini. Asa vrea sa se asigure Vasile Laba ca va continua sa controleze veniturile Ocolului Silvic, pe care l-a transformat tot el in regie. Vazand ca banii intra…

- Anul trecut pe vremea aceasta, Primaria Bistrita cumpara fostul sediu al Allianz Tiriac, situat pe strada Alexandru Odobescu, cu aproape doua milioane de lei. La rectificarea bugetara din aceasta vara, Primaria Bistrita a mai plusat cu aproape jumatate de milion de lei, reperezentand „dotari”. Lasat…

- Fake news in limba engleza, termen devenit aproape uzual si in limba romana, este unul din subiectele cele mai abordate in ultima perioada de timp. In plina explozie a internetului si a accesului in masa la tot ceea ce inseamna media online si numai, asistam zilnic la un adevarat bombardament, cu o…

- Mai marii orasului au planuri „crete” cu Stadionul Jean Padureanu, singurul existent in municipiu. Desi oficial inca nu l-a preluat, neajungand la niciun consens cu lichidatorul Gloriei, primarul Ovidiu Cretu deja si-a facut niste planuri cu aceasta constructie, pe care vrea s-o rada de pe fata pamantului,…

- Podul Berariei, care a costat peste un milion de euro, este deja ruginit, vopseaua cojita, iar canalele si ele pline de rugina, desi a fost inaugurat abia acum jumatate de an. Strada Faleza, cu care face legatura si care a costat 3,5 milioane de lei, a fost si ea asfaltata de mantuiala, constructorul…

- Societatea comerciala Indemanarea Prodcom a reusit sa puna mana pe doua contracte in valoare totala de un milion de euro, in aceeasi comuna. Este vorba despre amenajarea unor parcari din zona RAAL si extinderea retelei de apa si apa uzata din Prundu Bargaului. Primaria Prundu Bargaului a scos la licitatie…

- Doru Crisan continua sa isi dezvolte afacerile, cu ajutorul nevestei sale, care a ramas, cel putin oficial, la carma acestora. Primarul de pe Valea Bargaului se pregateste sa bage bani in noua statiune Colibita, unde vrea sa ridice o pensiune agroturistica. Spiritul antreprenorial al lui Doru Crisan,…