Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii sarbatoresc Floriile fix cu o saptamana inainte de o alta sarbatoare extrem de importanta pentru credincioși, Paștele. Sarbatoarea Floriilor este un reper pentru toți creștinii din intreaga lume și reprezinta Intrarea Domnului in Ierusalim. Iata ce trebuie sa faca in aceasta zi fetele care…

- Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor organizeaza sambata Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov.

- PROGRAM liturgic la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. FLORIILE și cele mai importante slujbe din Saptamana Mare Credincioșii ortodocși sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Slujba de Florii…

- In fiecare an, creștin-ortodocșii sarbatoresc Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim cu o saptamana inainte de Paste. Duminica Floriilor este cunoscuta pentru numeroasele sale tradiții și superstiții de care romanii țin cont anual. Iata ce nu e bine sa faci pe 17 aprilie 2022.

- 10 aprilie: Duminica Floriilor 2022 pentru catolici. Traditii, obiceiuri și superstiții care se respecta in aceasta zi Și anul acesta, catolicii și protestanții sarbatoresc Floriile cu o saptamana mai devreme decat ortodocșii. In anul 2022, Floriile pica pe data de 10 aprilie pentru catolici, iar pentru…

- Calendar Ortodox APRILIE 2022: Toate sarbatorile din luna lui PRIER: Floriile, Sfintele PAȘTI, Sf. Gheorghe, Izvorul Tamaduirii Calendar ortodox aprilie 2022. In luna aprilie 2022 aduna la un loc cele mai mari sarbatori creștin ortodoxe din an. Printre principalele sarbatori se numara Floriile – Intrarea…

- Nimic nu e mai strain creștinismului real și Bisericii autentice decat instrumentalizarea credinței și a simbolurilor sale in cheie politica, orice culoare ar avea aceasta și oricat de seducator ar suna vocea sirenelor ei. „Cele ale lui Dumnezeu” sunt, prin firea lor, și așa trebuie sa ramana, precum…

- In Arhiepiscopia Targoviștei se desfasoara in perioada ianuarie-mai 2022 Concursul Național Catehetic „Rugaciunea in viața mea”. Competitia este cuprinsa in Programul Național „Hristos impartașit copiilor” și organizata in contextul Anului omagial 2022 in Patriarhia Romana, scrie basilica.ro.„Acest…