Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand suntem mici, „viața de om mare” pare a fi la o distanța cel puțin egala cu cea pe care o parcurge o stea cazatoare pe cer și, totodata, simțim ca avem la dispoziție un numar infinit de alegeri in ceea ce privește cariera. Spre exemplu, odobeșteanul Claudiu Alexandru Bulhac visa sa devina…

- Iși dorea sa devina fotbalist, insa viața ii pregatise un alt destin. Printr-un coleg de facultate, care lucra la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny‟ al județului Vrancea, Laurențiu Iancu a aflat ca se vor scoate la concurs posturi de subofițer. Tanarul nu a stat pe ganduri…

- I-a placut dintotdeauna sportul, așa ca, de cele mai multe ori, cand ajungea acasa de la școala, iși lasa in graba ghiozdanul, se schimba și alerga fericita spre teren pentru a juca fotbal cu baieții. Nu a fost niciodata genul de fetița care visa sa devina prințesa, ci a ales mingea. Ea este Simona…

- A fost numit salvator de onoare al județului Vrancea in anul 2018, pentru ca, in timp ce se afla in vecinatatea unui magazin de piese auto din orașul Marașești, a salvat viața unui baiețel de cinci ani, fiind recompensat apoi de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Anghel Saligny” al judetului…

- Pe umerii sai apasa o responsabilitate foarte mare, insa lt. col. Gabriel Oprea, șeful Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny‟ al județului Vrancea, iși iubește atat de mult meseria, incat spune ca nu simte nici incarcatura emoționala, și nici…

- Cea mai mare parte a vieții și-a dedicat-o studiului astfel incat, atunci cand i se solicita ajutorul, mr. Robin Cosma, adj. șef la Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny‟ al județului Vrancea, sa poata raspunde prompt și sa-și indeplineasca atribuțiile…

- A copilarit intr-o familie numeroasa, iar viața l-a invațat ca fericirea și implinirea sufleteasca sunt doua virtuți care creioneaza armonios caracterul unui om. Astazi aflam povestea plt. maj. Costel Fantanaru, paramedicul din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny‟…

- Astazi aflam povestea maiorului Paul Petruț Bindar, comandantul Stației de Pompieri Vidra, cel care, la jumatatea lunii iunie a.c., a coordonat misiunea de salvare a 12 persoane ramase izolate intr-o zona forestiera din localitatea Nereju, dupa ce nivelul și debitul raului Zabala au crescut alarmant…