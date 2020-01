Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani a fost ieri, gazda unei activitați speciale, dedicate omagierii poetului Mihai Eminescu. Activitatea organizata de catedra de limba si literatura romana in colaborare cu biblioteca colegiului s-a realizat in contextul serbarii Zilei Culturii Naționale. Conform…

- Profesorii mari “cresc” elevi mari, cum este și cazul Lianei Alexandru și al profesorului Cornel Noana! Liana Alexandru a fost eleva a Colegiului Național Unirea (CNU) din Focșani. Ea și-a lansat ieri, intr-un cadru festiv, gazduit de CNU in sala Mihai Eminescu, cartea “Baiatul care nu credea in Moș…

- Elevii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Elena Doamna” Focșani l-au omagiat pe cel ce a fost Vasile Adamescu, singurul roman orb și surdo-mut care a reușit sa-și depașeasca deficiența. Conform informațiilor transmise de profesorul Gabriel Ciribașa, Vasile Adamescu a incetat din viața la…

- Seara magica de decembrie la Focsani, la cea de a IX-a editie a Reuniunii Corale „Colinde, Colinde…”, in care sapte formatii corale vrancene au colindat pe scena Teatrului Mr.Gh.Pastia! “Rasuna bland spre seara al clopotelor cant, Caci vine, vine iara, Hristos pe-acest pamant. La orisicare casa s-aud…

- A fost spectacol in Sala Mare a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia‟ din Focșani joi, in cea de-a doua seara dedicata Festivalului Internațional de Muzica Ușoara Romaneasca „Florentin Delmar‟, ajuns la ediția cu numarul 44. Gala de decernare a premiilor a fost deschisa de Alexandra Penciu, din Galați,…

- Sunt din nou turist in Focșani pentru ca vreau sa descoperiți, prin intermediul nostru, orașul. Astazi vorbim despre Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia‟ pe care am ales sa-l denumesc „inima orașului‟ grație poziției centrale și aspectului aproape neschimbat deși au trecut aproape 93 de ani de la data in…

- Ieri dupa amiaza, in cadrul targului de carte de la Focșani a fost invitat special Igor Bergler, cel mai bine vazut scriitor din ultimii 30 de ani, dupa cum singur se prezinta. Igor Bergler pare a nu fi tipul de om care se ascunde dupa deget, spune verde in fața tot ce are pe suflet. […] Articolul VIDEO…