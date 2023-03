Stiri pe aceeasi tema

- “Ziua de 25 martie este o dubla sarbatoare pentru noi: Buna Vestire si Ziua Politiei Romane. Este sarbatoarea primaverii, a sperantei, a increderii in viitor, credinta in biruinta binelui asupra raului.Ii felicit pe polițiști, le doresc sanatate si succes in activitatea lor atat de importanta, in slujba…

- Echipa Naționala de Rugby a Romaniei s-a clasat pe podium la Campionatul European de Rugby 2023, obținand medalia de bronz dupa o confruntare cu echipa Spaniei. „Stejarii” au obținut bronzul european, in ciuda umilințelor și dezinteresului ministrului Eduard Novak, a anunțat Uniunea Militarilor și Polițiștilor…

- Admitere la Academia SRI 2023: Specializarea „Psihologie” și e inlocuita din toamna cu licența in „Operațiuni de intelligence” Admitere la Academia SRI 2023: Specializarea „Psihologie” și e inlocuita din toamna cu licența in „Operațiuni de intelligence” Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul”,…

- TAROM, afectata masiv de atacul cibernetic. Haosul continua la compania aeriana in urma atacului cibernetic de acum sapte zile. Specialisti in securitate cibernetica, chiar si unii de la Serviciul Roman de Informatii, au incercat sa remedieze pagubele, dar fara succes pana acum. Motiv pentru care salariile…

- „Fostul ministru al Apararii, Victor Babiuc s-a stins din viața, la varsta de 84 de ani.Victor Babiuc a deținut, dupa 1989, funcții importante in statul roman: deputat in mai multe legislaturi (1990-2004), ministru al Apararii Naționale, ministru al Afacerilor Interne, ministru al Justiției, președinte…

- Echipele pirotehnice ale Serviciului Roman de Informații (SRI) s-au deplasat, vineri, 17 februarie, la Ambasada Rusiei din București, de pe bulevardul Kiseleff, și au demarat procedura standard in legatura cu un plic considerat suspect. In urma unui control preliminar, plicul a fost ridicat și transportat…

- Serviciul Roman de Informații cauta cadre in randul tinerilor din Gorj. In acest sens, s-a apelat la Inspectoratul Școlar Județean pentru promovarea ofertei educaționale in unitațile de invațamant din Gorj. Oferta publica de școlarizare a Serviciului Roman de Informații vizeaza studii universitare de…

- Comisia parlamentara SRI a fost, marți, la sediul Direcției Generale de Analiza din cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI), conform unui comunicat transmis joi de parlamentari. In comunicat se arata ca s-au purtat discuții despre ”organizarea și activitatea unitații”, dar și despre ”necesitatea…