Gabriel Oprea Jr., pus in dificultate. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe baiatul de bani gata in timp ce a ieșit la cumparaturi, intr-un magazin care se ocupa cu vanzarea de materiale de construcții și produse de amenajare pentru casa și gradina. Imaginile filmate dovedesc ca Oprea Jr. nu prea se descurca pe cont propriu cand ajunge in astfel de magazine.