- Gabi Tamaș a dezvaluit un moment incredibil din cariera lui. Fostul internațional a dezvaluit ca a intrat pe teren deși era mahmur. Antrenorul a insistat sa joace și i-a spus ca „și beat joaca bine”. Gabi Tamaș, episod memorabil. Antrenorul l-a rugat sa joace deși era mahmur Gabi Tamaș a avut in cariera…

- Pe langa Nicoara, pandurii ar putea avea si alte absente la Cluj. Fundasul stanga Alexandru Vlad si Bacila s-au antrenat ieri separat si sunt incerti pentru duelul cu campioana. Nici Matulevicius nu s-a pregatit la capacitate maxima. Golgeterul pandu...

- Gabi Tamaș (39 de ani), fundașul Concordiei Chiajna, a vorbit despre retragerea lui Ștefan Radu de la echipa naționala. Fundașul lui Lazio bifat 14 meciuri in tricoul naționalei, pentru care nu a mai jucat din 2013, de la un 2-2 cu Ungaria. Tamaș considera ca Radu a renunțat sa mai accepte convocarea…

- Fundașul central Gabi Tamaș (39 de ani), legitimat in prezent la Concordia Chiajna, il considera mai bun pe Florinel Coman (24) decat coechipierul acestuia de la FCSB, Octavian Popescu (20). Intrebat despre Octavian Popescu, talentatul jucator al celor de la FCSB, experimentatul fundaș central l-a menționat…

- Gabi Tamaș (39 de ani), unul dintre cei mai valoroși fundași ai generației sale, cu 67 de apariții la prima reprezentativa, a fost intrebat care e cel mai valoros adversar intalnit in cariera. Stoperul ajuns la Concordia Chiajna s-a duelat cu marele Ronaldinho, in perioada in care el evolua la Celta…

- Gabi Tamaș (39 de ani), fundașul central de la Concordia Chiajna, regreta ca nu a jucat la Rapid. Aparatorul a ajuns in Giulești la inceputul anilor 2000, de la Tractorul Brașov. Era foarte tanar și nu a reușit sa se impuna in prima echipa, motiv pentru care a revenit sub Tampa, de unde avea sa-l achiziționeze…

- Dupa amicalul CSA Steaua – Concordia Chiajna 0-0, Gabi Tamaș (39 de ani) a vorbit despre lupta la titlu in Liga 1. Campion cu FCSB in sezonul 2014-2015, ultimul caștigat de roș-albaștri, Gabi Tamaș a declarat ca spera ca formația lui Gigi Becali sa devina campioana in acest an. VIDEO Gabi Tamaș: „Poate…

- Ferland Mendy (27 de ani), fundașul stanga titular de la Real Madrid, va lipsi cel puțin doua luni dupa accidentarea suferita in meciul de Cupa cu Atletico Madrid, scor 3-1. Pierdere grea pentru Real Madrid, intr-o perioada in care „los blancos” au de disputat 4 competiții. Fundașul stanga Ferland Mendy…