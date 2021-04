Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Lunca a murit vineri seara, la 82 de ani, potrivit unui anunt facut de fiica ei pe Faceebok. Artista era internata cu COVID la Spitalul Județean Ilfov, potrivit RomaniaTv. “Dupa 23 ani, din nou impreuna! Canta impreuna Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viața intreaga! O sa ne revedem…”,…

- Cornelia Catanga s-a stins din viața, vineri dimineața, la Spitalul Universitar din București, in urma unui stop cardio-respirator, a anunțat Mara Banica intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Gabi Lunca, una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara și lautareasca, este internata la Spitalul Judetean Ilfov, fiind diagnosticata cu COVID-19. Gabi Lunca, in varsta de 82 de ani, este constienta, cooperanta si are o evolutie stationara. Gabi Lunca a fost internata in urma cu patru…

- Adi Barar, chitaristul si liderul trupei Cargo, a murit luni dimineața, dupa ce a fost infectat cu coronavirus la sfarsitul lunii februarie. Vestea dureroasa a decesului sau a fost comunicata pe pagina oficiala de Facebook a trupei Cargo. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public,...…

- Medicul Gheorghe Cuculici, șeful secției UPU a Spitalului Județean Ilfov, a fost rapus de coronavirus. El a murit in noaptea de duminica spre luni chiar in spitalul la care a lucrat. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica Medicul…