Furtună pe piața societăților financiare! Tocmai s-a dat o amendă URIAȘĂ Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 41.251.774 lei (aprox. 8,47 milioane euro) Asociația Societaților Financiare din Romania – ALB și 16 companii membre ale acesteia pentru incalcarea legislației in domeniu concurenței, prin participarea la un schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial. E cea de-a 17-a cea mai mare amenda pe care autoritatea de concurența a dat-o in istoria sa. Autoritatea de concurență a constatat, in urma unei investigații,…

