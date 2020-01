Stiri pe aceeasi tema

- Deja al optulea an consecutiv, inaninte de Revelion și Craciun, bikerii moldoveni organizeaza o acțiune caritabila, deghizandu-se in costumul moșului și organizeaza o parada spectaculoasa pe strazile Capitalei. Scopul paradei este de a face atmosfera de sarbatoare in ajun de Revelion, dar…

- CHIȘINAU, 21 dec - Sputnik. Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Angela Voronin, a dat asigurari ca Republica Moldova nu va avea deficiențe la capitolul alimentarii cu gaze naturale. Promisiunile au fost facute in timpul unei ședințe de lucru cu primarii, consilierii raionali și locali,…

- © Sputnik / Miroslav Rotari Judecatoria Chișinau a respins demersul lui Viorel Morari impotriva Procuraturii GeneraleCHIȘINAU, 11 dec – Sputnik. Procurorul Serghei Gavajuc a fost delegat pentru exercitarea interimatului funcției de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, a comunicat pentru Sputnik…

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Pompierii au fost alertați in aceasta dupa amiaza la Universitatea Libera Internaționala din Moldova. Contactata de Sputnik Moldova, ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, a declarat ca pompierii au fost chemați…

- CHIȘINAU, 3 dec - Sputnik. Președintele țarii Igor Dodon a venit cu o prima reacție referitor la eliberarea din detenție a fostului premier Vlad Filat. Acesta a declarat ca deocamdata nu cunoaște prea multe despre aceasta situație, dar va reveni ulterior cu mai multe informații. ”Acum ma informez,…

- CHIȘINAU, 3 nov - Sputnik. Vlad Filat va ieși din detenție dupa ce acum o ora o instanța de judecata a luat aceasta decizie. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de purtatorul de cuvant al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Ion Pantea. In data de 27 iunie 2016, Filat…

- CHIȘINAU, 3 dec – Sputnik. Primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, anunța ca proiectul de modificare a legislației in domeniul construcțiilor a fost definitivat. Primarul a precizat ca in acest scop au avut loc mai multe intalniri de lucru intre reprezentanții Primariei și Guvernului. Parțile…