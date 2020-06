Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Bruges, Dirk De fauw, a fost injunghiat in zona gatului, sambata dimineata, chiar in centrul orasului, a declarat procurorul care se ocupa de caz, confirmand informatiile primite de la presa flamanda. Un suspect a fost repede arestat.

- Sute de protestatari au ocupat mai multe strazi din Seattle și au declarat Dealul Capitoliului din centrul orașului o „zona autonoma”, relateaza The Guardian.Timp de trei zile protestatarii au ocupat mai multe strazi și cel puțin o parte a unui parc din cartierul central al orașului…

- Mega Image deschide un nou magazin in Iași, situat in centrul orașului și ajunge, astfel, la noua magazine in Iași, dintre care șase Mega Image și trei Shop&Go, potrivit unui comunicat de presa.

- Un restaurant de pe strada Napoca, situat in centrul Clujului, si-a deschis astazi usile clientilor, chiar daca starea de urgenta interzice acest lucru. The post Restaurant deschis in centrul orașului, in plina pandemie de coronavirus! Mai multi clienti erau serviti de angajati appeared first on Renasterea…

- Masuri speciale la Centrul pentru Varstnici "Sf. Nectarie" din Tulcea Foto: Arhiva. Îngrijitorii din Centrul pentru Vârstnici "Sf. Nectarie" din municipiul Tulcea intra începând de astazi într-un program special de lucru. Masura a fost luata pentru prevenirea…