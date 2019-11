Fratele lui Leo Iorga, poezie emoţionantă din titlurile melodiilor cântate de artist- "Scrisoare telegrafică către fratele meu" Cristi Iorga a numit-o "Scrisoare telegrafica catre fratele meu". "Scrisoare telegrafica catre fratele meu: E "Toamna in sufletul meu", as vrea sa te rog "Sa te gandesti la mine". Ma plimb precum „Hoinarul" prin „Ploaia care cade" pe „Strazile pustii".

Ma gandesc "Singur in noapte" sa scriu o „Scrisoare" care sa cuprinda "Dragostea mea" pentru tine chiar si "Dupa ani si ani", in care sa spun la final "Iarta-ma". "Mereu te voi iubi"

Fratele tau Cristi". Leo Iorga a murit zilele trecute in urma unei lungi suferinte cauzate de cancer. Leo Iorga a cantat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de muzica rock Leo Iorga, care a murit sambata, la varsta de 54 de ani, va fi inmormantat marti, la ora 12.00, la Cimitirul Bellu din Bucuresti, anunța Mediafax.Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Leo Iorga a fost depus, luni, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica Sf. Mina), unde…

- In cei peste 30 de ani de activitate muzicala, activand in șapte trupe rock, Leo Iorga a dat viața unor melodii de neuitat, iubite de generații intregi. Cele mai multe dintre ele au fost lansate pe cand activa la "Cargo" și "Compact". Printre ele se afla "Fata din vis", "Cantec pentru prieteni" sau…

- Fostul solist al trupei COMPACT, Leo Iorga a murit, astazi, la varsta de 54 de ani. ”Acum cinci minute, colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna… Dumnezeu sa-l ierte. Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna”, a anunțat cantarețul și compozitorul Adrian Ordean. Leo Iorga s-a…

- Solistul Leo Iorga, o voce de referinta a rock-ului romanesc, s-a stins din viata la 2 noiembrie 2019, a anuntat chitaristul si compozitorul Adrian Ordean pe reteaua de socializare Facebook. „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna… Dumnezeu sa-l ierte. Va ramane in inimile noastre…

- „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna... Dumnezeu sa-l ierte. Va ramâne în inimile noastre pentru totdeauna!”, a scris Adrian Ordean, într-o postare pe Facebook. Fost membru al trupelor Cargo, Compact, Schimbul 3, PACT by Leo Iorga &…

- „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna. Dumnezeu sa-l ierte. Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna”, a anuntat Adrian Ordean pe Facebook. Vestea a fost anuntata si de trupa Iris: „Ne va fi dor de tine, luptatorule, de vocea ta, de vointa ta,…

- Avea rock-ul in sange de cand era adolescent. Alaturi de el, trupa Compact a fost in ''formula de aur'', asa cum spunea Florian Pittis. Indiferent in ce formatie a cantat, Cargo, Compact, Schimbul 3, Pacifica, PACT, vocea lui Leo Iorga era inconfundabila. A avut momente de rascruce in viata, dar a trecut…