Procesul 'Bygmalion' pentru judecarea cheltuielilor excesive ale campaniei prezidentiale din 2012 a lui Nicolas Sarkozy s-a deschis joi la Paris, in absenta fostului presedinte francez, condamnat in urma cu o luna si jumatate intr-un alt dosar, transmite AFP.



Procesul, numit dupa agentia de comunicatii a partidului UMP si prevazut sa dureze pana la 22 iunie, ar fi trebuit sa inceapa la jumatatea lunii martie, dar a fost amanat din cauza spitalizarii avocatului Jerome Lavrilleux, protagonist al dosarului care a cauzat deflagratii in cascada in interiorul dreptei politice franceze.

