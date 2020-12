Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege care prevede posibilitatea conditionarii deplasarilor sau exercitarii activitatii de prezentarea unui test de depistare sau de efectuarea unui vaccin a provocat marti ingrijorare si indignare in Franta, iar guvernul a negat ca ar vrea sa creeze un „stat sanitar”, relateaza AFP. Opozitia…

- Emmanuel Macron (42 de ani), președintele Franței, a dezvaluit ca a contractat noul coronavirus. S-a testat dupa ce a inceput sa dezvolte simptomele bolii, informeaza BBC, citat de Digi 24. Emmanuel Macron, președintele Franței, are coronavirus Președintele francez a intrat in izolare in urma diagnosticului. „Președintele…

- Franta va primi "de acum si pana la finalul anului" in jur de 1,16 milioane de doze de vaccin contra Covid-19, a anuntat miercuri premierul Jean Castex in fata Adunarii Nationale, relateaza AFP. "Trebuie sa primim 677.000 de doze suplimentare in jur de 5-6 ianuarie", apoi "aproape 1,6 milioane…

- "Avem, asadar, multe luni in fata cu o situatie extrem de dificila", a avertizat organismul responsabil cu consilierea guvernului francez, in ultima sa notificare. Postata online la sfarsitul saptamanii, notificarea este datata luni, 26 octombrie, cu doua zile inainte de anuntul presedintelui Emmanuel…

- Ora 12.00: Bilanțul final al atacului: trei morți, dintre care doi in interiorul bisericii (unul fiind chiar paznicul catedralei). A treia persoana a murit intr-un bar unde fugise dupa ce fusese atacata catedrala, ranile dovedindu-se fatale (Nice Matin). Se redeschid școlile? Anunț de ultim moment…

- Președintele Emmanuel Macron se va adresa miercuri seara francezilor pentru a le prezenta noi masuri în lupta împotriva epidemiei Covid-19, care ar putea merge pâna la o carantina naționala, dar mai puțin stricta decât cea din primavara, potrivit AFP.Aceste noi masuri…

- Ludovic Orban a vorbit primul, dupa care Jean Castex și-a pus un purtator de cuvant sa susțina discursul. In momentul in care a trebuit sa i se adreseze premierului roman, Castex a fost nevoit sa se uite pe o foaie, unde avea notat numele lui Ludovic Orban. "Sunt, in mod deosebit, onorat și…

- Magazine din Kuwait au retras de pe rafturi produsele frantuzesti, in semn de protest fata de folosirea caricaturilor cu profestul Mahomed intr-o sala de clasa, de catre un profesor care a fost ulterior decapitat de un adolescent rus de origine cecena. In Arabia Saudita, un hashtag care cere boicotarea…