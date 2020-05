Fostul presedinte francez Valery Giscard d'Estaing este vizat de o ancheta deschisa luni pentru a examina plangerea depusa de o jurnalista germana care il acuza ca i-a atins fesele la sfarsitul anului 2018, a anuntat parchetul dinParis, citat de AFP. Ann-Kathrin Stracke, o jurnalista de 37 de ani de la televiziunea publica germana WDR, a depus o plangere la 10 martie impotriva fostului sef al statului francez, in varsta de 94 de ani, acuzandu-l ca i-a pus mana pe fese in trei randuri in cursul unui interviu realizat in biroul sau parizian. Contactat de AFP, avocatul fostului presedinte francez…