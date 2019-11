Franța cere Iranului să inverseze decizia privind reducerea angajamentelor din acordul nuclear Franța a cerut marți Iranului sa se razgândeasca în ceea ce privește decizia de a reduce angajamentule asumate prin acordul nuclear semnat în 2015, în contextul în care Hassan Rouhani a anunțat ca Teheranul va introduce o noua masura în acest sens, relateaza Mediafax citând Reuters. "Anunțul facut de Iran la 5 noiembrie, de a își consolida capabilitatea de îmbogațire a uraniului, este împotriva acordului de la Viena, care limiteaza în mod clar activitațile în acest sens", a declarat purtatoarea de cuvânt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

