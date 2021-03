Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj deschide miercuri, 24 februarie, ora 13.00, la Galeriile „Cromatic“, expoziția de pictura „Purtator de apa vieții“, realizata de Daciana Ungureanu, sub egida Asociației Seniori Art Craiova, cu sprijinul Muzeului Județean Gorj…

- Actorul Octavian Cotescu s-a nascut la 14 februarie 1931, la Dorohoi, judetul Botosani. A urmat Liceul National din Iasi intre 1942 si 1944, cand s-a inscris la Liceul Militar, mutat de la Iasi la Timisoara si, apoi, la Pitesti (desfiintat in 1945). Revenit la Iasi, a reluat cursurile Liceului National,…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita sa vizitați, in perioada 17 februarie - 31 martie 2021, la Muzeul de Istorie din Suceava, str. Ștefan cel Mare 33, in Sala de expoziții temporare - Parter, expoziția de pictura și grafica „Felurite cireșe - Acolo deasupra", a artistei plastice ...

- Artistul clujean Marius Moșuțan lanseaza expoziția personala de pictura IUBESC, la galeria Art Hoc. Vernisajul va avea loc online joi, 4 februarie la ora 18. Expoziția poate fi vizitata pana in 18 februarie 2021, iar pentru a pastra toate normele de siguranța impuse in situația actuala, vizitele se…

- La Muzeul Național de Arta al Moldovei a avut loc inaugurarea expoziției personale de pictura și tapiserie a artistului plastic Maria Saca-Racila, Om Emerit, laureata a Premiului Național, la 80 de ani de la naștere. Expoziția cuprinde 34 lucrari de pictura și 15 – de tapiserie. In alocuțiunea sa, directorul…

- Din 28 ianuarie, Galleria 28 din Timișoara gazduiește o expoziție semnata de Ciprian Bodea, care aduce in atenția publicului 33 de lucrari de grafica și pictura in care genul abordat de artist este portretul. Ciprian Bodea face parte din grupul artiștilor reuniți in grupul „Noima” și formați in atelierele…

- Galleria 28 gazduiește o expoziție speciala, organizata pentru cinstirea sarbatorii nașterii lui Iisus Christos. Expoziția, intitulata „De Craciun”, reunește lucrari de pictura, sculptura, grafica, fotografie și ceramica, semnate de nu mai puțin de 14 cunoscuți artiști: Florin Avram, Ciprian Bodea,…

- Data de 16 decembrie 1989 a ramas in istorie ca reprezentand inceputul sfarsitului pentru regimul condus de Nicolae Ceausescu. Revolutia de la Timisoara, care a cuprins evenimentele din intervalul 16-20 decembrie 1989, a initiat procesul de daramare a totalitarismului din Romania. „A fost momentul inaugural…