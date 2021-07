Stiri pe aceeasi tema

- Social Ideo Ideis, Festivalul Național de Teatru Tanar, are un nou director – Liviu Romanescu iunie 29, 2021 14:10 Ideo Ideis, Festivalul Național de Teatru Tanar, va avea loc in perioada 9-15 august, fiind, conform Catincai Dorobanțu, care face parte din echipa Ideo Ideis, “cel mai mare eveniment…

- „Suntem aici pentru a-i sarbatori pe cei care spun astazi ”, a dat glas, cu multa emoție, gandurilor sale, joi, Radița Palela, directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, oficialitaților administrației locale și ai unor instituții aflate in subordinea Consiliului Județean, cadrelor didactice, elevilor…

- ​Avem niște licitații foarte mari în derulare, care sunt cu precalificare, fiind licitații restrânse, a declarat Catalin Drula, ministrul Transporturilor, într-o conferința organizata de News.ro. „Exista o faza de emitere a candidaturilor. Apoi se selecteaza un shortlist. Aici…

- La doar 21 de ani, Dora Gaitanovici este deja una dintre cele mai importante voci din muzica romaneasca. Totul a pornit in 2018, anul in care, eleva a Colegiului „B.P. Hasdeu”, a urcat pe scena din Brașov a Festivalului Cerbul de Aur. Dora a ajuns și in finala naționala Eurovision 2018, ocupand locul…

- 25 de hasdeieni au participat, in aprilie, la cea de-a cincea ediție a simpozionului interjudețean „Schimb de povești despre școlile noastre“, organizat de Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ și coordonat de profesorul de limba romana Daniela Enache, in colaborare cu colegele sale de catedra…

- UPDATE Accident grav, duminica seara, in localitatea Mierea, provocat de un tanar șofer baut bine. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Grajdana catre Vernești, un șofer de 20 de ani, din Buzau, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un stalp aflat pe marginea…

- Pasionata de folclor autentic și de tradiții, Maria Burlacu, șefa de promoție – cu media 10,00 in toți anii de școala, gimnaziu și liceu – in 2018, al 150-lea an de existența a Colegiului „B.P. Hasdeu”, acum studenta in anul III a Facultații de Medicina din cadrul Universitații „Carol Davila”, se pregatește…

- Un intreg arsenal a fost capturat in weekend de polițiștii buzoieni in urma unor descinderi in mai multe locații din județele Vrancea și Bacau. 7 arme letale deținute ilegal, printre care și o arma automata militara, ar fi trebuit sa ajunga la un buzoian insa tranzacția a intarziat iar oamenii legii…