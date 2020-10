FOTO/VIDEO: Grav accident între Rebrișoara și Nepos. O victimă va fi preluată cu elicopterul SMURD Un grav accident a avut loc in urma cu puțin timp pe DN17 D. Au fost implicate doua autoturisme, printre care și o bascula care s-a rasturnat. Trei persoane au fost ranite, una urmand sa fie preluata cu un elicopter SMURD. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN17 D, intre Rebrișoara și Nepos. Din primele informații rezulta faptul ca au fost implicate doua autoturisme, printre care și o bascula care s-a rasturnat. Trei persoane au fost ranite. Pentru una dintre victime, cu politraumatism grav va interveni un elicopter SMURD. Circulația in zona este blocata. UPDATE: „Echipajele de intervenție… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol: bistriteanu.ro

