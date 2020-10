Primii fulgi de zapada și-au facut apariția in Pasul Tihuța din județul Bistrița-Nasaud și pe carosabil s-a depus un strat de zapada. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza ca s-a intervenit cu material antiderapant. ”In zonele inalte ale țarii au aparut primii fulgi de zapada. Utilajele de deszapezire ale CNAIR acționeaza inca de noaptea trecuta cu material antiderapant pe toate drumurile naționale, unde se inregistreaza precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, pentru asigurarea condițiilor de circulație in siguranța. Echipele SDN Bistrița acționeaza…