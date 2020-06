Fotografia cu care cântăreața Sophie Ellis-Bextor și-a speriat fanii ​În vârsta de 41 de ani, Sophie Ellis-Bextor a postat miercuri o fotografie pe contul personal de Instagram cu care a reușit sa-i șocheze pe fani. Artista a putut fi recunoscuta cu dificultate printre vânatai, zgârieturi și pansamente.



Ce s-a întâmplat? Cântareața a cazut cu bicicleta în timp ce se plimba pe malurile Tamisei. Bucuroasa ca a ieșit din izolare (acolo unde s-a aflat împreuna cu soțul și cei 5 fii: Sonny, 16 ani, Kit - 11 ani, Ray - 8, Jesse - 4 și Mickey - 17 luni), Sophie a ieșit la o mișcare.



Cum arata în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sophie Ellis-Bextor a ajuns la urgența la spital, marți seara, in urma unui accident cu bicicleta. Cantareața in varsta de 41 de ani a suferit mai multe lovituri și zgarieturi. la nivelul feței și al mainilor dupa ce s-a rasturnat cu bicicleta in timp ce se afla la o plimbare prin Londra. Din fericire…

- Iulia Vantur și Salman Khan sunt in doliu dupa ce un artist de la Bollywood, de care erau apropiați, a murit din cauza infecției cu COVID-19. Iulia Vantur a scris un mesaj pe rețelele de socializare in care-și exprima regretul. Ete vorba de Wajid Khan, in varsta de doar 43 de ani, unul dintre cei mai…

- Elon Musk și cantareața americana Grimes au fost nevoiți sa modifice numele fiului lor pentru a se conforma legii din California. Fondatorul SpaceX, Elon Musk , (48) și iubita lui, Grimes (32), au devenit parinți la inceputul lunii mai și i-au uimit pe toți cand au anunțat ca numele micuțul lor este…

- Madonna a dezvaluit ca are deja anticorpi coronavirus dupa ce a fost testata pentru virus. Legenda pop, in varsta de 61 de ani, a facut senzație, joi, pe Instagram, intr-un videoclip care face parte din seria numita „jurnalele de carantina”. „Am facut, recent, testul, și am aflat ca am anticorpii”,…

- Cantareata americana Britney Spears a anuntat, intr-un video publicat pe pagina sa de Instagram, ca va alege trei fani aflati in izolare carora le va cumpara produsele de care au nevoie in aceste vremuri dificile.

- "Ceea ce este teribil cu acest virus, este singuratatea. Fiecare dintre noi trebuie sa puna in slujba comunitatii ceva de care dispune. Eu sunt la Milano si vreau sa dorganizez serate de rock acustic online pentru a ne simti mai aproape unii de altii, dar in siguranta", a scris artista pe Instagram. …

- Katy Perry și Orlando Bloom vor avea un copil! Cantareața tocmai ce a dezvaluit intr-un live pe Instagram ca este insarcinata, iar fanii abia și-au putut stapani cumpatul de bucurie. Katy, in varsta de 35 de ani, a ținut sa impartașeasca acesta veste inainte de premiera celui mai recent videoclip „Never…