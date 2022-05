Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 aprilie: Lista drumurilor din Alba, pe care vor fi amplasate radare de supraveghere a vitezei in trafic Reprezentanții IPJ Alba au anunțat lista drumurilor din județ pe care vor fi amplasate marți radare de supraveghere a traficului rutier. Amplasarea radarelor in data de 29 aprilie 2022…

- Miercuri, 27 aprilie: Lista drumurilor din Alba, pe care vor fi amplasate radare de supraveghere a vitezei in trafic Reprezentanții IPJ Alba au anunțat lista drumurilor din județ pe care vor fi amplasate miercuri radare de supraveghere a traficului rutier. Amplasarea radarelor in data de 27 aprilie…

- FOTO: Veteranul de razboi Iosif Cosma Roman din Ciugud, sarbatorit la implinirea varstei de 99 de ani. Marturii de pe front Veteranul de razboi maior (rtg) Iosif Cosma Roman, din Alba Iulia, a implinit 99 de ani. Locuiește de mai mulți ani la fiica sa in cartierul albaiulian La Recea, intr-un cadru…

- VINERI: Lista drumurilor din Alba, pe care vor fi amplasate radare de supraveghere a vitezei in trafic Reprezentanții IPJ Alba au anunțat lista drumurilor din județ pe care vor fi amplasate marți radare de supraveghere a traficului rutier. Amplasarea radarelor la data de 23 martie 2022 Drumul National…

- Ieri, 19 martie 2022, in jurul orei 15.30, un tanar de 25 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 64 de ani, din Balan, județul Harghita. In urma accidentului, doua…

- O familie din Totoi, formata din patru membri, intre care doua fetițe minore, are nevoie de ajutor. Casa oamenilor a fost cuprinsa de un incendiu, iar orice sprijin este binevenit. Cei care doresc sa se implice, pot suna la numarul de telefon 0752213597 sau pot dona in contul bancar, in lei, de mai…

- FOTO VIDEO| Incendiu la Totoi: Flacarile au cuprins acoperișul unei locuințe și o bucatarie de vara FOTO VIDEO| Incendiu la Totoi: Flacarile au cuprins acoperișul unei locuințe și o bucatarie de vara Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineața, pentru localizarea…

- Radare de weekend: Unde ii așteapta polițiștii din județul Alba pe șoferi. Lista drumurilor pe care vor fi amplasate radare Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor din județ, pe care vor fi amplasate radare ale poliției rutiere de supraveghere a traficului. Amplasarea radarelor in perioada…